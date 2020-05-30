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Ergene’de çöp konteynırları bakıma alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.05.2020 13:20 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ve deforme olmuş çöp konteynırları bakıma alındı.Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, ilçe genelinde deforme olmuş çöp konteynerlerini bakıma aldı.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ve deforme olmuş çöp konteynırları bakıma alındı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, ilçe genelinde deforme olmuş çöp konteynerlerini bakıma aldı. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki deforme olmuş çöp konteynerlerinin elden geçirildiğini belirterek bu kapsamda eskiyen çöp konteynerlerinin boyanıp bakımlarının yapıldığını belirtti.
Başkan Yüksel, “Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz haftanın 7 günü ve 24 saat olarak ilçemizde temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Cadde ve sokaklarımızın temizliği, Pazar yerlerinin yıkanması, çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltılması, yıkanıp dezenfekte edilmelerinin yanı sıra ekiplerimiz ilçemizde deforme olmuş çöp konteynerlerini de bakıma aldı. İnsan sağlığına ve çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Bizler için önemli olan unsur önce insan. Yaşanabilir bir çevrede yaşamın koşulu çevredir. Bu açıdan yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde temizlik açısından çöp konteynırlarımızdaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için onarımı yapılması gerekenleri bakıma aldık” dedi.
Başkan Yüksel ayrıca, çöp konteynırlarının bakteri üretip koku yaymaması için vatandaşların çöplerini ağzı kapalı poşetlere koyarak atmalarını istedi.

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