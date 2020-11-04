YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene’de durak imalatı devam ediyor

Ergene’de durak imalatı devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği otobüs duraklarını ilçenin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere monte ediyor.Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ genelinde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesinin ardından duraklarda bekleyen kişi sayısının artacağını göz önünde bulunduran Ergene Belediyesi ekipleri, mevcut otobüs duraklarına ilave olarak yeni duraklar yapmaya devam ediyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği otobüs duraklarını ilçenin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere monte ediyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ genelinde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesinin ardından duraklarda bekleyen kişi sayısının artacağını göz önünde bulunduran Ergene Belediyesi ekipleri, mevcut otobüs duraklarına ilave olarak yeni duraklar yapmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin kendi imkanları ile üretilen otobüs durakları, yine belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde talep edilen ve ihtiyaç duyulan yerlere konularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklarının bir anda düşmesi nedeniyle otobüs ve servis bekleyen vatandaşlarımızı soğuk ve yağmurun olumsuz etkilerinden korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni otobüs duraklarının imalatını tamamen kendi personelimiz ve kendi imkanlarımız ile yapıyoruz bu sayede önemli ölçüde tasarruf da sağlıyoruz” denildi.
Açıklamada ayrıca yeni monte edilen otobüs duraklarının da mevcut durakların da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri dahilinde periyodik aralıklarla dezenfekte edildiği ve dezenfekte çalışmalarının süreceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Hayat Eczanesi
Malkara
Özen Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Sarkoy
Senem Eczanesi
Yeniciftlik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.