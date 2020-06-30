Ergene’de haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Toplum sağlığını tehdit eden korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarında da bulunmaya devam ediyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarının artması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta başı Ergene’de Yeşiltepe, Cumhuriyet, Yulaflı, Marmaracık ve Sağlık Mahallesi’nde ilaçlama çalışmalarında bulunan ekipler, Velimeşe, Karamehmet, Bakırça, Ulaş, Kırkgöz ve Esenler Mahallelerinde de ilaçlama çalışmalarında bulundu.

İki ekip halinde yapılan çalışmalarda önümüzdeki günlerde Pınarbaşı, Paşaköy, İğneler, Ahımehmet, Misinli ve Vakıflar Mahallelerinde devam edilecek. Tüm mahallerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı mahallelerde çalışmaların tekrar edileceği de belirtildi.

Ergene halkının sineksiz bir yaz geçirmesi için zaman gözetilmeksizin 24 saat kesintisiz ilaçlama yaptıklarını ve ilaçlama ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilçemizin tüm mahallelerinde ilaçlama yapıyoruz. Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerler. Yaz ayları boyunca sürecek olan çalışmalarımızla vatandaşlarımızın haşerelerden, sineklerden ve sinek vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak, rahat bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Haşere ve sineklerin üremesinde en önemli etkenlerin çöp ve evsel atıklar olduğunu belirten Başkan Yüksel, vatandaşlara çöplerini ağzı kapalı poşetlerde hijyen şartlarına uygun bir şekilde çöp konteynerlerinin içine atmaları gerektiği uyarısında bulundu.

