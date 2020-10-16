Ergene’de hasta yatağı yardımları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi, rahatsızlıkları sebebiyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor.

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara hasta yatağı verildi. Hasta yataklarını teslim eden Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı personeller, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in selamlarını ilettiler.

Ergene Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal projelerin artarak devam edeceği belirtilerek, “Ergene Belediyesi kurulmuş olduğu yıldan itibaren ilçede sosyal hizmetler kapsamında rahatsızlıkları sebebiyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşlarına hasta yatağı yardımlarını devam ettirmektedir. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde de çalışmalarımızı aksatmayarak vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve bu bağlamda vatandaşlarının her daim yanında olan Ergene Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere hasta yatağı yardımları ilerleyen günlerde de devam edecektir” ifadelerine yer verildi.



