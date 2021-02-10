Ergene’de kilit parke taş çalışmaları sürüyor

Ergene ilçe genelinde asfalt ve beton yol çalışmaları, yeni yol yapımı, kaldırım onarımları ve kilitli parke taş çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Ergene halkının düzenli, temiz ve modern bir kentte yaşaması için yol yapım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam eden Ergene Belediyesi Karamehmet Mahallesi’ndeki meydanda yol düzenleme ve kilit parke taş onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ergene’deki mahallelerin hiç birini bir diğerinden ayırmadan eşit hizmet götürdüklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Karamehmet Mahallesi’nde kilit parke taş döşeme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle pandemi dönemi yaşanmasına karşın çalışmalarımıza bir an olsun ara vermeden aksatmadan sürdürüyoruz.

Kilit parke taşı çalışmalarıyla birlikte ilçemizin modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının hava şartlarının da el verdiği ölçüde ilçe genelinde sürdürüleceği kaydedildi.

