YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene’de okul ve sağlık kurumlarına destek

Ergene’de okul ve sağlık kurumlarına destek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki camiler, okullar ve sağlık tesislerini periyodik aralıklarla dezenfekte eden, maske ve dezenfekte malzemelerini ulaştıran Ergene Belediyesi, okullar ve sağlık tesislerine de desteğini sürdürüyor.Ergene’nin her mahallesine birini diğerinden ayırmadan hizmet götürdüklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’nin çeşitli mahallelerinde boş arsalarında biriken yer yer vatandaşların şikayetlerine de konu olan ve yangın riski taşıyan kurumuş ot ve çalıları iş makinelerinin de yardımıyla temizliyoruz.

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki camiler, okullar ve sağlık tesislerini periyodik aralıklarla dezenfekte eden, maske ve dezenfekte malzemelerini ulaştıran Ergene Belediyesi, okullar ve sağlık tesislerine de desteğini sürdürüyor.
Ergene’nin her mahallesine birini diğerinden ayırmadan hizmet götürdüklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’nin çeşitli mahallelerinde boş arsalarında biriken yer yer vatandaşların şikayetlerine de konu olan ve yangın riski taşıyan kurumuş ot ve çalıları iş makinelerinin de yardımıyla temizliyoruz. Bunun dışında ilçemizdeki tüm sağlık ocakları ve okulların bahçelerinde de personelimiz tarafından aynı temizlik, bakım ve düzenleme işlemi yapılıyor. Sağlık tesisleri ve okulların bahçesinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra boya badana ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullar, sağlık ocakları, camiler ve diğer kamu kurumlarından gelen talepleri değerlendirerek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya kadar Ergene’nin her köşesinde her alanda imzamız var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Bayram Eczanesi
Corlu
Atakent Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Marmara Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Demir Sokak 1 günde yenilendi
Demir Sokak 1 günde yenilendi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın çıktı
Çorlu’da DYK kursları başladı
Çorlu’da DYK kursları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.