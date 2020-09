Ergene’de okul ve sağlık kurumlarına destek

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki camiler, okullar ve sağlık tesislerini periyodik aralıklarla dezenfekte eden, maske ve dezenfekte malzemelerini ulaştıran Ergene Belediyesi, okullar ve sağlık tesislerine de desteğini sürdürüyor.

Ergene’nin her mahallesine birini diğerinden ayırmadan hizmet götürdüklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’nin çeşitli mahallelerinde boş arsalarında biriken yer yer vatandaşların şikayetlerine de konu olan ve yangın riski taşıyan kurumuş ot ve çalıları iş makinelerinin de yardımıyla temizliyoruz. Bunun dışında ilçemizdeki tüm sağlık ocakları ve okulların bahçelerinde de personelimiz tarafından aynı temizlik, bakım ve düzenleme işlemi yapılıyor. Sağlık tesisleri ve okulların bahçesinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra boya badana ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullar, sağlık ocakları, camiler ve diğer kamu kurumlarından gelen talepleri değerlendirerek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya kadar Ergene’nin her köşesinde her alanda imzamız var” dedi.