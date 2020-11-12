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Ergene’de pazarlarda korona virüs denetimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde semt pazarlarında korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor.Ergene ilçesinde semt pazarlarında Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Ergene ilçesinde semt pazarlarında korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ergene ilçesinde semt pazarlarında Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’daki vaka artışına dikkati çekerken İstanbul’un komşusu olan Tekirdağ’daki vaka sayılarındaki artışları anımsatarak önlem alınması uyarısında bulunmasının ardından gerçekleştirdiği rutin denetimlerin sayısını ve kapsamını arttıran Ergene Belediyesi ekipleri semt pazarlarını adeta mercek altına aldı. Belediye ekipleri semt pazarı girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak, vatandaşlara dezenfektan dağıtıp alışverişe gelenleri maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları ve el temizliği konusunda bir kez daha ikaz ediyor. Maskesiz pazara vatandaşları almayan Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri pazarcı esnafını da maske takması konusunda ikaz ediyor.
Semt pazarına alışveriş için gelen vatandaşlar, belediye ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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