Ergene'de Plastik İhtisas OSB kurulması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Ergene ilçesinde tarım alanına Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Karamehmet Mahallesi'nde bir araya geldi.

Burada basın açıklamasını okuyan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "2 bin 800 dekar tarım alanına yapılması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Her türlü yatırımın ve yatırımcının yanında olduklarını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman yatırımcının karşısında olmadık. Ergene ilçesinde 4 OSB var. OSB'lerin doluluk oranı yüzde 50'dir. Yeni kurulmak istenen Plastik Organize Sanayi yüzde 50 dolulukta olan OSB'lerde havamızı, suyumuzu koruyacak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü yatırımı yapabilir. Biz 12 belediye başkanı olarak yatırımları ve yatırımcıyı destekleriz. Devam eden mahkeme sürecinin takipçisi olacağız, doğamıza, şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 11 ilçe belediye başkanıyla Tekirdağ'ın verimli topraklarına Plastik İhtisas OSB yapılmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Ergene Çevre Gönüllüleri üyesi Doğan Durmaz ise bölgeye Plastik İhtisas OSB kurulmaması için hep birlikte mücadele edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

