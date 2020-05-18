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Ergene’de sahur vaktinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışması yürüten Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesinde yer alan Edirne Caddesi ile caddeye bağlı sokakları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışması yürüten Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesinde yer alan Edirne Caddesi ile caddeye bağlı sokakları köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. Gece yarısı yapılan çalışmalara Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüs ile mücadele kapsamında Ergene’mizde ortak kullanım alanlarında yoğun bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları deterjanlı suyla yıkadık. Temiz bir sabaha uyanacağız, hayırlı sahurlar Ergene’m. Siz evde kalın bizler sizin için çalışıyoruz” dedi.

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