YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene’de sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşılıyor

Ergene’de sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene’de evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri, özveriyle çalışmalarına devam ediyor.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ilaçlarını eczanelerden teslim alarak kendilerine iletiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene’de evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri, özveriyle çalışmalarına devam ediyor.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ilaçlarını eczanelerden teslim alarak kendilerine iletiyor. Bunun yanı sıra ayrıca yaşlı vatandaşların market alışverişlerini yaparak, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını da ödeyen Ergene Belediyesi zabıta ekipleri özverili bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.
Ergene’de vatandaşların evlerinde kalmaları için adeta tüm belediye personeli ile birlikte seferberlik ilan eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gerek zabıta ekipleri, gerekse sıcak yemek dağıtımlarında oluşturulan birimler ile Ergene’de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Başkan Yüksel, “Zabıta ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu süreçte Ergene Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız. Tek isteğimiz halkımızın sağlığı ve onların sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Başar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Muratlı Eczanesi
Muratli
Saray Eczanesi
Saray
Doğuş Eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti

"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti

Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.