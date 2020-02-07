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Ergene’de sokak hayvanları sahiplendiriliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek sahiplendirilmeye devam ediliyor.Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ergene’de sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek sahiplendirilmeye devam ediliyor.
Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpekler tedavileri yapılmak üzere toplanılarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler hayvan severler tarafından sahipleniliyor.
Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde 1 yıl içinde 192 kedi ve köpek yeni yuvalarına uğurlandı. Ayrıca bunun yanı sıra bin 536 ihbar çözüme kavuşturulurken, 2 bin 793 parazit ilacı, kuduz aşısı uygulandı ve 347 ameliyat operasyonu gerçekleştirildi. Soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için vatandaşların bağışladığı mamaları ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakarak onların yemek ihtiyaçları da karşılanıyor.
Tam donanımlı konforlu tesislerde sokak hayvanlarına sıcak yuva imkanı sağladıklarını belirtirken, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediyemizin Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sevimli dostlarımızın gerekli ihtiyaçları karşılandıktan sonra onları sahiplendirilerek yeni yuvalarına teslim ediyoruz. Bakımı ve aşıları yapılan can dostlarımızı sahiplendirerek onlar için daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ergene’de sokak hayvanları sahiplendiriliyor

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