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Ergene’de sözler tutuluyor, projeler yükseliyor

20.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yeni dönem için verdiği sözler bir bir yerine getiriliyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yeni dönem için verdiği sözler bir bir yerine getiriliyor. Başkan Yüksel’in talimatıyla hayata geçirilen projeler hızla yükseliyor.
Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi’nde yaptırılacak olan spor kompleksi projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma ile imzalanan yapım sözleşmesinin ardından çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığı Vakıflar Spor Kompleksi’ndeki son durumu yerinde inceleyen Ergen Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Ergene halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için mesai kavramı gözetmeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ergene’nin her alanda olduğu gibi sporda da öncü olduğunun altını çizen Tıknas, “Herkesin bildiği üzere Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel’in öncülüğünde ve destekleriyle Ergene Velimeşespor Türkiye 2. Futbol Ligi’nde tek Tekirdağ temsilcisi olarak ilçemizi ve ilimizi Türkiye’nin her yerinde başarıyla temsil ediyor. Sportif başarılarımıza yenilerini eklemek için gençlerimize yeni spor alanları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.

“Sözümüzü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Başkan Yüksel’in Ergene halkına verdiği sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Tıknas, “Yeni dönemde Vakıflar Mahallemize spor kompleksi kazandıracağımızın sözünü vermiştik, ne mutlu bize ki Ergene halkına verdiğimiz tüm sözler gibi bu sözümüzü de yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede başta Vakıflar Mahallesi olmak üzere tüm Ergene’nin hizmetine sunulacak” diye konuştu.
Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi projesinin Ergene halkına şimdiden hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, spor kompleksinin 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacağını kaydetti. Projede futbol sahasının yanı sıra özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşların faydalanabileceği açık spor alanı da yer alacağını belirten Tıknas, “Projeye 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız rahatlıkla erişim sağlayabilecek ve faydalanabilecek. Bu sayede hem beden hem de ruhsal gelişimlerine destek sunmuş olacağız. Projemizi özellikle gençlerimiz ile buluşturup bütünleştireceğiz spor sayesinde gençleri kötü alışkanlıklar ve kötü ortamlardan da uzak tutacağız” diye konuştu.
Proje hakkında da bilgiler veren Salih Tıknas, “Projede 65 metreye 108 metre büyüklüğünde futbol sahası, 450 kişi kapasiteli tribün, idari bina, soyunma odaları, tuvalet ve duş alanları, revir, antrenör ve hakem odaları ile büfe ve otopark da yer alacak” dedi.

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