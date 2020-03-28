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Ergene’deki parklar yıkanıp temizleniyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.03.2020 14:53 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan park ve bahçeler ile yeşil alanların periyodik olarak temizlik ve bakımlarını gerçekleştiriyor.Sağlık Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nda Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yıkama ve temizlik çalışmaları yapıldı.İlçe genelindeki yıkama ve temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede bulunan çocuk oyun parklarının da belirlenen periyotlar dahilinde bakımını ve temizliğini yapıyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan park ve bahçeler ile yeşil alanların periyodik olarak temizlik ve bakımlarını gerçekleştiriyor.
Sağlık Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nda Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yıkama ve temizlik çalışmaları yapıldı.
İlçe genelindeki yıkama ve temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede bulunan çocuk oyun parklarının da belirlenen periyotlar dahilinde bakımını ve temizliğini yapıyor. Zübeyde Hanım Parkında temizlik çalışması yapan ekipler parkın içindeki çardak alanlarını ve yeşil alanlarda bulunan çöpleri toplayarak parkın içini ilaçlı sular ile yıkayarak dezenfekte etti.
İlçe sınırlarında bulunan tüm parkların genel temizliğine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ekiplerimiz parklarımızın temizliğini periyodik olarak yapıyor. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Ergene için ilçemizde ki sokaklar, kaldırımlar, parklar, otobüs durakları, çöp konteynerleri düzenli olarak temizlenip yıkanıyor. Ergene’de sağlık konusunda asla taviz vermedik. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın daha sağlıklı şartlarda eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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