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Ergene’deki parklara bakım yapılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Ergene halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmaları bir bir hayata geçiren ve bu projeleri ile ilçe sakinleri başta olmak üzere taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ergene Belediyesi daha önceden tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu parkların periyodik bakım ve onarımlarını aksatmadan devam ettiriyor.Ergene Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni parkların yanı sıra mevcut parklardaki bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yeşil ve daha düzenli parklara sahip bir Ergene oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.Zamanla yıpranan parklarda onarım çalışması başlatan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çocukların kullanımındaki oyun gruplarını, açık hava spor aletlerini, oturma gruplarını, bankları ve zemin kaplamalarını yenileyerek çim yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapıyor.Ergene ilçesindeki tüm parklarda öncelik sırasına ve taleplere göre yenileme çalışması ve onarım yaptıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevgi kenti Ergenemizde tüm parklarımızı yeniliyoruz.

Ergene halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmaları bir bir hayata geçiren ve bu projeleri ile ilçe sakinleri başta olmak üzere taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ergene Belediyesi daha önceden tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu parkların periyodik bakım ve onarımlarını aksatmadan devam ettiriyor.
Ergene Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni parkların yanı sıra mevcut parklardaki bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yeşil ve daha düzenli parklara sahip bir Ergene oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Zamanla yıpranan parklarda onarım çalışması başlatan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çocukların kullanımındaki oyun gruplarını, açık hava spor aletlerini, oturma gruplarını, bankları ve zemin kaplamalarını yenileyerek çim yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapıyor.
Ergene ilçesindeki tüm parklarda öncelik sırasına ve taleplere göre yenileme çalışması ve onarım yaptıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevgi kenti Ergenemizde tüm parklarımızı yeniliyoruz. Parklardaki oyun alanları ve oturma alanları ekiplerimiz tarafından özenle boyanıyor, park alanlarının eksikleri tamamlanıyor. Çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Onların mutluluğu ve sağlığı her şeyden önce gelir. Başta çocuklarımız olmak üzere Ergeneli hemşerilerimizin daha güzel ve keyifli vakit geçirmeleri için parklarımıza yönelik bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Başkan Yüksel Ergene halkından yeni yapılan ya da yenilenen parkların korunması ve kollanması noktasında özenli davranmalarını istedi.

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