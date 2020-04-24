YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene’nin cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkandı

Ergene’nin cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 32 ilden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen belediye ekipleri ilçenin Velimeşe ve Marmaracık Mahallelerindeki caddeleri dezenfektanlı su ile yıkadı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları bizzat yerinde takip eden ve çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçemizde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 32 ilden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen belediye ekipleri ilçenin Velimeşe ve Marmaracık Mahallelerindeki caddeleri dezenfektanlı su ile yıkadı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları bizzat yerinde takip eden ve çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçemizde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından Velimeşe ve Marmaracık Mahallelerimizde cadde ve sokaklarımızı deterjanlı sularla yıkadık. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNER Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım! Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:06
Yatsı
21:35

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

İnan Eczanesi
Kapakli
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Tezcan Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Nevra Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karadeniz Mahallesi’ne dev yatırım

Karadeniz Mahallesi’ne dev yatırım

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Ergene’de ücretsiz maskeler muhtarlıklara teslim ediliyor

Ergene’de ücretsiz maskeler muhtarlıklara teslim ediliyor

Hobi Bahçeleri sahiplerini çevrimiçi kura çekimi ile bulacak

Hobi Bahçeleri sahiplerini çevrimiçi kura çekimi ile bulacak

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.