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Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

18.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçen Çorlu Deresinin su seviyesi son yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Taşçı, "Şu anda önemli bir sıkıntı yok. Çorlu Deresi üzerindeki köprüyü şimdilik yaya ve araç trafiğine kapatmadık ama su seviyesi daha da yükselirse kapatabiliriz'' dedi.

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