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Ergin Ataman'dan Baskonia'ya tebrik

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.07.2020 07:48 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya Basketbol Ligi'nin (ACB) final karşılaşmasında Barcelona'yı 69-67 yenerek şampiyon olan Baskonia'yı tebrik etti ve Türkiye'de basketbol liglerini sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) eleştiride bulundu.

Ergin Ataman'dan Baskonia'ya tebrik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya'da Baskonia ile Barcelona arasında oynanan şampiyonluk maçı hakkında konuştu.

Maçı izlerken vicdanının sızladığını söyleyen Ataman, "İspanya Basketbol Ligi (ACB) muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. Tabii ki en büyük tebrik ise geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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