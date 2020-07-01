Ergin Ataman'dan Baskonia'ya tebrik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya'da Baskonia ile Barcelona arasında oynanan şampiyonluk maçı hakkında konuştu.
Maçı izlerken vicdanının sızladığını söyleyen Ataman, "İspanya Basketbol Ligi (ACB) muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. Tabii ki en büyük tebrik ise geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna" ifadelerini kullandı.
(DHA)
Fenerbahçe, Nuri Şahin bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşti
İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!
Fatih Terim'den imalı paylaşım
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Menajerlere en çok ödeme yapan kulüpler açıklandı
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Bayern Münih transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor
Beşiktaş'a Manchester City'li kaleci
6 yıl hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü!
Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu
18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum