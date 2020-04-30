Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması: Gidebilir

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolda liglerin oynanması yönünde umutlu olduğunu söyledi.

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ataman, pozitif bir insan olduğunu belirterek, "Bu şartlarda Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanmayacağını düşünenler var. Böyle düşünürsek analiz yapmayı bırakmam lazım. Liglerin ertelendiği günden beri maçların yeniden başlayacağına inanıyoruz." dedi.

Oyuncuları fiziksel ve mental olarak diri tutmaya çalıştıklarını kaydeden Ataman, "Biz oynayarak şampiyon olmak istiyoruz, hepimiz bu düşüncedeyiz. Biz sahada bütün sezon ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını kupayı kaldırarak almak istiyoruz. Belki maçlar seyircisiz oynanacak ama eminim ki ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de o tadına varamadıkları göze hoş gelen Anadolu Efes basketbolunu 8'li finallerde ve finalde görmek istiyorlar. İnşallah her şey güzel olur, hepimiz beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.

"HER OYUNCUYA BİR TOP YAPTIK"

İstanbul'da kalan oyuncuların gruplar halinde Merter'deki tesislere gelerek hijyen kurallarına uygun şekilde çalıştığını vurgulayan Ataman, "Evinde çalışma imkanı olmayan oyuncularımız 2-3 haftadır tesislerde çalışıyor. Tesisleri günde 3 saat açıyoruz. 3 ya da 4 oyuncu geliyor. İki yardımcı antrenör denetiminde olmak üzere çalışıyorlar. Her oyuncuya bir top yaptık. Soyunma odasına girmeden, tamamen bireysel çalışıyorlar. Ben de zaman zaman gidip orta sahada onları takip ediyorum." diye konuştu.