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Ergin Ataman, EuroLeague şampiyonluğuna inanıyor

25.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

Ergin Ataman, EuroLeague şampiyonluğuna inanıyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four öncesinde açıklamalarda bulundu.

Motive olduklarını kaydeden deneyimli antrenör, "Şu anda bulunduğumuz yer bana göre, Avrupa'nın en önemli, en saygın basketbol takımlarından biri haline geldik. Öncelikle Final Four'u bir kupayla taçlandırırız, böyle de devam edecektir umarım." dedi.

Bu sezon kazanmak için her şeye sahip olduklarını söyleyen Ataman, "2019'da finale çıktığımızda, bir sene önce EuroLeague'in sonuncu takımıydık ve Final Four'a sürpriz kalmıştık, bir adım daha geçip Fenerbahçe'yi yenip final oynadık. Finali de son 2 dakikada kaybettik. Son 2 sezondur EuroLeague'in en iyi oynayan takımıyız, biz bu Final Four'a şampiyon olmaya gidiyoruz, inşallah Allah bize yardım eder." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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