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Ergin Ataman: O kupa Türkiye'ye gelecek

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 17.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Final-Four öncesi Euroleague Kupası’nı Türkiye’ye getireceklerini söyledi.

Ergin Ataman: O kupa Türkiye'ye gelecek

THY Euroleague Final-Four öncesi Ergin Ataman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli Başantrenör, yaptığı paylaşımda “19 Mayıs 2019’da o kupa Türkiye’ye gelecek. Biz inandık, siz de akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte Nefes alın. Kazanan Efes olacak" notunu paylaştı.

Ataman, THY Euroleague Play-Off serisi son maçta karşılaştıkları Barcelona Lassa mücadelesi öncesinde de ‘Kazanacağız’ notunu paylaşmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ataman adamsın
Aman Ergin hocam dur ne yapıyorsun Ezikbahçelilerin yüreğine mi indireceksin,spazm mı geçirttireceksin!?Elde bir bu birde YKavşakşehir ile Sivas maçı kaldı xaxaxaxaxaxaxa şaka bir yana inşallah Ergin Hoca,bugün büyük Efes diyerek galibiyeti ve inşallah 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında da Real Madrid karşısında Şampiyonluğu doya doya kutlayalım.Allah utandırmasın...
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