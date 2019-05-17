Ergin Ataman: O kupa Türkiye'ye gelecek

THY Euroleague Final-Four öncesi Ergin Ataman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli Başantrenör, yaptığı paylaşımda “19 Mayıs 2019’da o kupa Türkiye’ye gelecek. Biz inandık, siz de akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte Nefes alın. Kazanan Efes olacak" notunu paylaştı.
Ataman, THY Euroleague Play-Off serisi son maçta karşılaştıkları Barcelona Lassa mücadelesi öncesinde de ‘Kazanacağız’ notunu paylaşmıştı.
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