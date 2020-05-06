YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

ERZURUM HABERLERİ  | 06.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, ‘’ERİHDER olarak Hayır sahibi dostlarımızla organize ettiğimiz infak çalışmasında yaklaşık 500 aileye gıda ve ayrıca her aileye 60’ar adet ekmek markası dağıtarak bir nebze olsun insanlarımıza destek olmaya çalıştık.

ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.
ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, ‘’ERİHDER olarak Hayır sahibi dostlarımızla organize ettiğimiz infak çalışmasında yaklaşık 500 aileye gıda ve ayrıca her aileye 60’ar adet ekmek markası dağıtarak bir nebze olsun insanlarımıza destek olmaya çalıştık. Toplamda 30 bin civarında ekmek markası dağıtımı gerçekleştirmiş olduk’’ dedi
Başkan Toparlak, gıda çeki ve gıda kolisi ile birlikte kardeş aile projesiyle hayır severler ile ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:02
Öğle
12:17
İkindi
16:08
Akşam
19:21
Yatsı
20:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Atatürk Üniversitesinin Covid-19’a yönelik Aşı Geliştirme Projesi TÜSEB tarafından desteklendi

Atatürk Üniversitesinin Covid-19’a yönelik Aşı Geliştirme Projesi TÜSEB tarafından desteklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.