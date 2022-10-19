YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Erikli, yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit'e sponsor oldu

Erikli, yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit'e sponsor oldu

19.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erikli, yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit'e sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Erikli, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 voleybol sezonu için imzalanan anlaşmayla Erikli, üst üste yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit’in resmi su sponsoru oldu.

Uzun yıllardır spora ve kadınlara destek olmayı sürdüren Erikli, altı yıldır devam eden anlaşmanın yeni döneminde, sponsorluk kapsamını da genişletti. Bu doğrultuda, Erikli 2022-2023 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapı sporcularına da destek verecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildiÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildi
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesiTrabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi
Anahtar Kelimeler:
Voleybol erikli

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.