Erikli, yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit'e sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Erikli, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 voleybol sezonu için imzalanan anlaşmayla Erikli, üst üste yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit’in resmi su sponsoru oldu.

Uzun yıllardır spora ve kadınlara destek olmayı sürdüren Erikli, altı yıldır devam eden anlaşmanın yeni döneminde, sponsorluk kapsamını da genişletti. Bu doğrultuda, Erikli 2022-2023 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapı sporcularına da destek verecek.

