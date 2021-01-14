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Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı

14.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Erişilebilir Ders Metaryali Eğitim Serisi tanıtıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından engelli öğrencilerin bilgi erişimine katkı sağlamak amacıyla 18 videodan oluşan “Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi”nin tanıtımını yaptı.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından engelli öğrencilerin bilgi erişimine katkı sağlamak amacıyla 18 videodan oluşan “Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi” Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç tarafından tanıtıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Ataç, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak bir yandan üniversitemizin engelli öğrenci ve personelini hizmetlerimizden daha verimli daha etkin yararlandırmanın çabası ile çalışırken diğer yandan da toplumsal sorumlulukla koordinasyonunu sağladığımız Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu çalışmalarını yürütmekteyiz. Platform, engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetlerinin gelişmesi için kurumlar arası iş birliği ve farkındalık sağlanması çalışmalarını yürütmektedir” dedi.
Türkiye genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Ataç, “Türkiye genelinde konu ile ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve birçok kişinin bireysel desteğini alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Faaliyetlerimiz arasında en önemsediğimiz konulardan biri engelli öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim süreçlerini daha anlamlı hale getirmektir. Bu kapsamda, bilgiye erişim ve erişilebilir ders materyalleri hususu oldukça önemli. Covid-19 Pandemi sürecinde, yaygın öğretimden, uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte bu konu daha da önem arz etmektedir. Hazırlanan ’Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi’ videoları ile eğitimcilerimizin, engelli öğrencilere yönelik daha erişilebilir ders materyalleri hazırlayabilmeleri sağlanabilecektir. Bunun yanında engelli bireylerin gerek iş gerekse sosyal hayatta kullandıkları belge, tablo ve e-postalarında daha erişilebilir olmasına katkı sağlamak hedeflerimiz arasında. ’Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisine’ katkılarından dolayı üniversitemiz personeli, EBA İzmir İçerik Geliştirme Ekibi ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, “Eğitim serimizi ihtiyaçlara göre geliştirerek devam edeceğiz. Ayrıca videolarımız kısa süre içerisinde işaret dili tercümesi de eklenerek güncellenecektir” ifadelerini kullandı.

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