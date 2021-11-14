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Eritre, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili ABD'nin yaptırım kararını kınadı

14.11.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eritre, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili ABD'nin yaptırım kararını kınadı

MOGADİŞU (AA) - Eritre, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile iki Eritre vatandaşının ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını kınadı.

Eritre Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asılsız iddialarla suçu Eritre'ye kaydırıp günah keçisi yapan tek taraflı yaptırım uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Yaptırımlar Eritre hükümeti tarafından "yasa dışı" ve "ahlaksız" olarak nitelendirilirken alınan kararın Etiyopya ve Afrika Boynuzundaki kalıcı çözümleri de engellediği kaydedildi.

ABD, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile iki Eritre vatandaşını yaptırım listesine almıştı.

Eritre güçlerinin Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığına dair kayıtların bulunduğu belirtilen açıklamada, "ABD, çatışmanın tüm taraflarının davranışları konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyor. Eritre güçleri, Etiyopya'dan derhal çekilmeli." ifadelerine yer verilmişti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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