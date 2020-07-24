Eritre'de gözaltına alınan Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu İzmir'deki yuvasına kavuştu

Turun ilk bölümüne katılan eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nun rahatsızlanması üzerine denizci İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile yola devam ettiğini söyleyen Ekmekçioğlu, 30 Mart'ta Süveyş Kanalı üzerinden yurda dönmek üzere yelken açtıklarını ifade etti.

Selim Ekmekçioğlu, haftalarca dönme hayalini kurduğu evinde ağırladığı AA ekibine, yıllar boyu ziraat mühendisi ve yönetici olarak çalıştıktan sonra denizcilik tutkusunun kendisini katamaranla "dünya turu" yapmaya sürüklediğini söyledi.

Süveyş Kanalı'nın kapatıldığı yönünde kendilerine yanlış bilgi verildiğini aktaran Ekmekçioğlu, salgın nedeniyle bekleyecekleri süreyi Cibuti'de geçirmek istediklerini, ancak yakıtın azalması ve hava şartları nedeniyle Eritre'ye gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ekmekçioğlu, Massawa Limanı'ndaki bir koyda Eritreli iki asker tarafından alıkonulduklarını belirterek, yaşadıkları süreci şöyle özetledi:

"Sabah saat 06.30'da iki bot gördüm. Silahlı askerler 'Bizimle geleceksiniz.' dedi. İkisi tekneye çıktı. O an oğluma haber verebildim. Bir daha da ailemle görüşemedik. Bir koya demir attık, birkaç gün için bizi bir yere götüreceklerini ve komutanla görüştüreceklerini söylediler. Askeri bir üsse götürüldük ve 8 hafta orada tutulduk."

Eritreli askerler tarafından alıkonulduktan sonra cep telefonları ve bilgisayarlarının da alındığını ifade eden Ekmekçioğlu, eşiyle ve oğluyla bir daha görüşemediğini ve ifade etti.

Ekmekçioğlu, Eritre'deki askeri tesiste tutulduğu süre içinde kötü bir muameleye maruz kalmadığını vurgulayarak, "Birkaç gün kalacağımızı söylediler ama 8 hafta oyalandık. Karantina süreci bitti ama biz hala tutuluyorduk. Bazı zamanlar oradan çıkıp çıkamayacağımı düşünüyordum." diye konuştu.