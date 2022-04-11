Eriyen karla debisi yükselen Samandere Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Düzce'de karların erimeye başlamasıyla Samandere Şelalesi'nin debisi yükseldi.
Kentin önemli doğal güzelliklerinden Beyköy beldesine bağlı 810 rakımda bulunan çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler taşıyan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.
Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.
Debisi yükselen ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzarada fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
Bu arada, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının da su altında kaldığı görüldü. Bu alanlar güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.
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