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Erkam Vakfından Ramazan yardımı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Eskişehir Erkam Vakfı, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 50 koli erzak paketi Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesine teslim etti.Erkam Vakıf Başkanı Ahmet Şahin yaptığı yardım ile ilgili Eskişehir İl Müftlüğü binasının bahçesinde Diyanet Vakfına teslim edilen 50 koli ramazan paketinin tespit edilen yardıma muhtaç insanlara diyanet vakfınca teslim edileceğini ifade ederek önceki günde de Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıkları Vefa Gruplarına 50’şer koli Ramazan Paketi desteğinde bulunduklarını belirtti.Ayrıca Başkan Şahin bu Ramazan hedeflerinin bin koli ramazan paketi dağıtırken ihtiyaç sahiplere alış-veriş kartı da dağıttığı ve amacı ile ihtiyaç sahiplerin yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek olduğu ifade etti.

Eskişehir Erkam Vakfı, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 50 koli erzak paketi Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesine teslim etti.
Erkam Vakıf Başkanı Ahmet Şahin yaptığı yardım ile ilgili Eskişehir İl Müftlüğü binasının bahçesinde Diyanet Vakfına teslim edilen 50 koli ramazan paketinin tespit edilen yardıma muhtaç insanlara diyanet vakfınca teslim edileceğini ifade ederek önceki günde de Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıkları Vefa Gruplarına 50’şer koli Ramazan Paketi desteğinde bulunduklarını belirtti.
Ayrıca Başkan Şahin bu Ramazan hedeflerinin bin koli ramazan paketi dağıtırken ihtiyaç sahiplere alış-veriş kartı da dağıttığı ve amacı ile ihtiyaç sahiplerin yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek olduğu ifade etti.

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Odunpazari
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Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
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