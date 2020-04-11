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Erkan Behçet Arıkan: “Çalışırken korona virüsten zarar görenlerin de iş kazası sayılacağı kanaatimiz mevcuttur”

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

İş ve işçilik alacakları uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, “İş kazası sayılır.

Erkan Behçet Arıkan: “Çalışırken korona virüsten zarar görenlerin de iş kazası sayılacağı kanaatimiz mevcuttur”

İş ve işçilik alacakları uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, “İş kazası sayılır. Hatta 2019 yılında Domuz Gribinden ötürü yargıda emsal bir karar verildi ve iş kazası olarak kabul gördü. Çalışırken bu hastalıktan zarar görenlerin de yine iş kazası sayılacağı kanaatimiz mevcuttur” diye konuştu.
Korona virüs salgını sonrası iş yerlerinde önlem paketleri alınırken bazı firmalar veya esnafın işçi çıkarmayı seçmesi sonrası hükümet yeni adım attı. 62 maddelik yeni bir tasarı hazırlayan hükümet yetkilileri korona virüsten ötürü en az 3 ay işçi çıkarılmasının önüne geçecek yasa hazırlığına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile 3 aylık süre 6 aya da çıkarılabilecek. Devletin özellikle iş yerlerine destek kredisi, ssk ve vergi ötelemesi gibi desteklerin yanında İşkur ile başlatılan çalışan işçinin kısa çalışma ödeneği desteklerine başvurular da esnaf ve işveren tarafından yapılmaya devam ediliyor.
Ancak tüm bu önlemlere rağmen bazı sektörlerde işçi çıkarmaları da göze çarpıyor. Bu konuda işçi işveren arasındaki durumu ve hakları netleştirmek adına iş ve işçilik alacakları uzmanı Avukat Erkan Behçet Arıkan, “Aslında bakıldığında pandemi dünyada her zaman gördüğümüz bir durum değil her ne kadar geç kalındı düşüncesi bazı çevrelerde olsa da hükümetin de aşamalı adım atması çok normal diye düşünüyorum. En çok sorulan sorulardan biri olan korona virüsten ölen yada vücudunda araz olan kişinin durumu iş kazası olarak hukuken sayılır mı sorusuna ise Avukat Arıkan şu cevabı verdi. “İş kazası sayılır. Hatta 2019 yılında Domuz Gribinden ötürü yargıda emsal bir karar verildi ve iş kazası olarak kabul gördü. Çalışırken bu hastalıktan zarar görenlerin de yine iş kazası sayılacağı kanaatimiz mevcuttur. İşçiler son dönemde iş kanununu kapsayan bir çok soruya cevap aramaktalar bu konuda onlardan bir tanesi. Zira işten çıkarılan 10 günlük çalışan işçide var 10 yıllık eleman olanda. Bu bakımdan işçilere hem Anayasa hem de İş Kanunu ile tanınan haklardan biri de yıllık izin hakkıdır. İşçiler, aynı işverene ait işyerlerinde deneme süreleri de dâhil olmak üzere 1 tam yılı doldurmak suretiyle yıllık ücretli izne hak kazanırlar. Buradan bakıldığında eğer pandemi dolayısı ile işten çıkarma söz konusu ise bu izinlerini de ek ücret olarak iş veren ödeme durumundadır” dedi.

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