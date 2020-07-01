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Erkan Demirel: "Çok doğru bir karar oldu”

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, TFF’nin Bölgesel Amatör Lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı doğrultusunda BAL maçlarının oynanmayacak olmasından ötürü Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 5.Gruptaki mücadelesini 21 puanla tamamladı.Ligi 11.sırada tamamlayan Yahyalıspor’da Teknik Direktör Erkan Demirel, alınan kararı yorumladı.

Erkan Demirel: "Çok doğru bir karar oldu”

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, TFF’nin Bölgesel Amatör Lig maçlarının iptal etmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı doğrultusunda BAL maçlarının oynanmayacak olmasından ötürü Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig 5.Gruptaki mücadelesini 21 puanla tamamladı.
Ligi 11.sırada tamamlayan Yahyalıspor’da Teknik Direktör Erkan Demirel, alınan kararı yorumladı. Erkan Demirel, "Türkiye Futbol Federasyonu, geç alınmış fakat doğru bir karar aldı. Sağlık tedbirlerinin alınmasının alt ligler için çok zor. Amatör takımlar için ise imkânsız olduğu kanaatindeyim. Hâl böyle olunca oynanması şu ortamda büyük risk taşıyordu ve federasyonun bu riski göze almaması gerekirdi. Öyle de yaptılar. Farklı bir karar verilseydi, önümüzdeki sezon da büyük risk altında olabilirdi" dedi.
Erkan Demirel, "Şimdi tüm kriterlere saygı duyup artık önümüzdeki sezonun planlaması çalışmaları yapılmalıdır. İnşallah yeni sezonda bu tür sıkıntılar yaşanmaz ve çok sevdiğimiz futbolu doya doya oynarız ve izleriz" şeklinde konuştu.

Erkan Demirel:

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