MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, YouTube’da katıldığı programda ev işi yapmaktan çok yorulduğunu anlattı: Ev kadınlığının ne denli önemli bir meslek olduğunu anladım. Evi temizlemek çok yorucu.

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Erkan Kolçak Köstendil, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Köstendil corona virüs nedeniyle uygulanan karantina dönemini nasıl geçirdiğini anlattı.

"MUTFAK ÖNLÜĞÜM, ELEKTRİK SÜPÜRGÜM VE ÇAMAŞIR SEPETİM"

“Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.”

ae0juffI30ejaD6JUKt_hQ

"BEBEK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun’un yakın zamanda bir erkek bebeği dünyaya getireceğini söyleyen Köstendil, “Bebek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuğa bir şeyler öğretmek üzerine kurulu düzenimiz” dedi.

6itq3OTNME6yLvx1X0oZSA

37 yaşındaki oyuncu, 4 kısa film çektiğini de dile getirdi: “İlk iki kısa filmimiz bitti; Su ve Suma. ‘Suma’ dünya genelinde 18 ödül aldı. ‘Su’ bizi daha mutlu etti. Çok enteresan ki yarışmaların animasyon dallarında yarıştı, Hindistan ve Türkiye’de ödül aldı. Ama yapım animasyon değildi. Filmi stop motion tekniğiyle çektik.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği yerİşte bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği yer
La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Miami'de karantinada olan Şevval Şahin: Şu an İstanbul'da olmak istemezdim!

Miami'de karantinada! 'Şu an İstanbul'da olmak istemezdim'

Arda Turan’dan çok konuşulacak açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum

'Yaptığım hataların bedelini ödüyorum'

Kim Kardashian'dan Kris Jenner'a duygusal Anneler Günü mesajı

Kim Kardashian'dan duygusal Anneler Günü mesajı

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız

Bebeğin ismi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.