Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Erkan Kolçak Köstendil, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Köstendil corona virüs nedeniyle uygulanan karantina dönemini nasıl geçirdiğini anlattı.

"MUTFAK ÖNLÜĞÜM, ELEKTRİK SÜPÜRGÜM VE ÇAMAŞIR SEPETİM"

“Benim için sıkıntılı bir süreç oldu. Ev kadınlığının ne denli büyük ve zor bir meslek olduğunu öğrendim. Hiç bitmeyen bir iş var. Mutfak önlüğüm, elektrikli süpürgem ve çamaşır sepetimle elimden gelen her şeyi yaptım. Evi temizlemek çok yorucuydu.”

"BEBEK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun’un yakın zamanda bir erkek bebeği dünyaya getireceğini söyleyen Köstendil, “Bebek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çocuğa bir şeyler öğretmek üzerine kurulu düzenimiz” dedi.

37 yaşındaki oyuncu, 4 kısa film çektiğini de dile getirdi: “İlk iki kısa filmimiz bitti; Su ve Suma. ‘Suma’ dünya genelinde 18 ödül aldı. ‘Su’ bizi daha mutlu etti. Çok enteresan ki yarışmaların animasyon dallarında yarıştı, Hindistan ve Türkiye’de ödül aldı. Ama yapım animasyon değildi. Filmi stop motion tekniğiyle çektik.”

