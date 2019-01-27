Erkan Kolçakköstendil'den eşine romantik sürpriz

Erkan Kolçakköstendil- Cansu Tosun çifti, geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girmişti. Oyuncu Erkan Kolçakköstendil'in eşi Cansu Tosun, 31. yaşına bastı.

Kolçakköstendil, 31 yaşına giren oyuncu eşi Cansu Tosun'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamaya katılanlar arasında Gökçe Bahadır da vardı. Çift o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun, doğum günü partisinin ardından sosyal medya hesabından gelen kutlama mesajları için teşekkür etti.



