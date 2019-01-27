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Erkan Kolçakköstendil'den eşine romantik sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

Erkan Kolçakköstendil'in eşi Cansu Tosun, 31. yaşına bastı. Çukur'un Vartolu'su Kolçakköstendil, eşi Cansu Tosun'a sürpriz yaptığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkan Kolçakköstendil'den eşine romantik sürpriz

Erkan Kolçakköstendil- Cansu Tosun çifti, geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine girmişti. Oyuncu Erkan Kolçakköstendil'in eşi Cansu Tosun, 31. yaşına bastı.

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Kolçakköstendil, 31 yaşına giren oyuncu eşi Cansu Tosun'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamaya katılanlar arasında Gökçe Bahadır da vardı. Çift o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Cansu Tosun, doğum günü partisinin ardından sosyal medya hesabından gelen kutlama mesajları için teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
Erkan Kolçakköstendil Cansu Tosun

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