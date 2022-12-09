Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 yaşına girdi! "Çocuğu utandırmışlar"

Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer’le O Kız dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya özel hayatıyla da merak edilen bir isim. O Kız dizisinde Kadir karakterine hayat veren ünlü oyuncu aile paylaşımı yaptı.

Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girdi. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cem Cano adında bir oğulları var.

Cem Cano'nun 18 yaşına girmesini kutlayan Petekkaya yemek yedikleri lokantada bir video çekerek paylaştı. Erkan Petekkaya'nın oğlunun çekingen halleri sosyal medyada dikkat çekti.

Cem Cano'yu görenler "Çocuğu utandırmışlar", "Çocuk pek memnun değil gibi" yorumlarında bulundu.

