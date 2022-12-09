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Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano 18 yaşına girdi! "Çocuğu utandırmışlar"

09.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar ‘O Kız’ dizisiyle ekran olan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, 18 yaşına bastı. Petekkaya, oğlunun doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Videoda Cem Cano'nun ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu ve Dilin Döğer’le O Kız dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya özel hayatıyla da merak edilen bir isim. O Kız dizisinde Kadir karakterine hayat veren ünlü oyuncu aile paylaşımı yaptı.

Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girdi. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cem Cano adında bir oğulları var.

Ekran Alıntısı

Cem Cano'nun 18 yaşına girmesini kutlayan Petekkaya yemek yedikleri lokantada bir video çekerek paylaştı. Erkan Petekkaya'nın oğlunun çekingen halleri sosyal medyada dikkat çekti.

Cem Cano'yu görenler "Çocuğu utandırmışlar", "Çocuk pek memnun değil gibi" yorumlarında bulundu.

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