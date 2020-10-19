YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1971 sokaktaki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1971 sokaktaki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. ve erkek arkadaşı A.A. tartışmaya başladı. İddiaya göre, A.A. kız arkadaşı olduğu öğrenilen B.T.’yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler B.T. isimli kadını yarı baygın halde bulurken, A.A.’nın ise evden ayrıldığı belirlendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri darp edilen kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri evden ayrılan A.A.’yı bölgede arama çalışması başlatırken, darp edilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:59
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Şubat ayında deniz keyfi
Şubat ayında deniz keyfi
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.