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Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.02.2020 19:22 | Son Güncelleme

Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

Erkek Boks Milli Takımı, 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın ardından yeniden başladığı Kastamonu kampını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 20 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlandıklarını belirtti.

Olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayıs ayında da Paris'te gerçekleştirileceğini anlatan Dumlupınar, "5 sporcumuzla yarın Macaristan'a turnuvaya gideceğiz. Maç eksiği olan sporcularımızı götüreceğiz." dedi.

İlk hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Dumlupınar, "Katıldıktan sonra da madalya almak için çalışma yapacağız. Dört yıldır insanlar buraya hazırlanıyor. Önceden ülkeler savaşarak birbirlerine güçlerini gösteriyordu, artık olimpiyat arenasında gösteriyor. Bütün ülkeler bizim gibi buraya çok sıkı hazırlanıyor. Sporcularımızın performansı her geçen gün bizi biraz daha mutlu ediyor. Burada daha önce olimpiyatlarda yer almış arkadaşlar var. Herkes olimpiyatın ne demek olduğunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

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