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Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da kampa girdi

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Erkek Milli Boks Takımı Kastamonu'da kampa girdi

Erkek Milli Boks Takımı, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 10 sporcu katılıyor.

Kamp öncesi sporcu ve teknik heyete yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılırken, kadroda şu sporcular bulunuyor:

Batuhan Çiftçi (52 kilo), İbrahim Kurtay (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Mizan Aykol (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91)

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