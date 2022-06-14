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Erkek Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç hedefliyor

14.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Hakan Özkan: "Uzun yıllardır Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç elde edemedik. Bu turnuvada bu şanssızlığımıza da kırarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Erkek Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Hakan Özkan, Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç elde etmek istediklerini belirtti.

Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam Erkek Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Hakan Özkan, Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde kamp sürecini değerlendirdi.

Özkan, "Akdeniz Oyunları hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyoruz. Sabah seansında ikişerli grup halinde fitness çalışmalarımız, akşam seansında da top ve taktik üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlık kampımız, 12 oyuncu ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Özkan, kamp çalışmalarının ikinci bölümü için yarın Sırbistan'a gideceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sırbistan'da hazırlık maçları oynayacağız. 24 Haziran tarihinde de hazırlıklarımızı tamamlayarak Cezayir'e hareket edeceğiz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir takımız. İlk maçımızı 26 Haziran'da Yunanistan ile oynayacağız, ardından Fransa ve Cezayir ile karşılaşacağız. İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek. Uzun yıllardır Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç elde edemedik. Bu turnuvada bu şanssızlığımızı da kırarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Sağlıklı ve sakatlıksız bir kamp dönemi geçirip en iyi şekilde Akdeniz Oyunları'na gitmek istiyoruz."

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