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Erkek öğrenciler için modern yurt

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin Kükürtlü Mahallesi’nde inşa ettiği erkek öğrenci yurdunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Kükürtlü Mahallesi’nde inşa ettiği erkek öğrenci yurdunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Modern donanımlı, bütün ihtiyaçlara cevap verecek nitelikle hazırlanan öğrenci yurdunun, yeni eğitim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.
Osmangazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü örnek mücadelenin yanı sıra, ilçeye değer katan yatırımlarına da devam ediyor. Öğrencilerin güvenli ve verimli eğitim almaları adına eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü Mahallesi’nde İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde bir erkek öğrenci yurdu inşa ediyor. Toplam 2 bin 785 metrekare inşaat alanına sahip yurt, 7 kat olacak. Zemin katta idari kısımların yer alacağı yurdun diğer katlarında 4 yatakhane ve 1 derslik olacak. Her 1 odada 4 öğrencinin kalacağı yurt toplam 96 öğrenciye hizmet verecek. Kaba inşaatı devam eden ve bodrum kat perde beton hazırlıklarının yapıldığı yurdun, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “Yatakhane, yemekhane, etüt odası ve kütüphanenin yer alacağı bu yurtta 96 yükseköğretim öğrencisi kalacak. Öğrencilerimiz burada iyi şartlarda eğitimlerini alarak, topluma kazandırılmış olacaklar. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlayarak, yurdu öğrencilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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