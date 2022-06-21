YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi

Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi

21.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi

Kadın ve erkek boks milli takımları, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları öncesi Kastamonu'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklara, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporculardan kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer; erkeklerde ise Samet Gümüş, Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Kerem Özmen, Necat Ekinci, Serhat Güler, Kaan Aykutsun, Burak Aksın ve Uğur Aydemir katıldı.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, kampta en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Herhangi bir sakatlık yaşanmadı. Maçlarımız ayın 26'sında başlıyor. Orada da 4-5 günlük zamanımız var. En iyi şekilde ülkemizi temsil edip, dönmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz her zaman takım olarak şampiyon olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandıKastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildiBursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildiBabasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:02
Sabah
05:05
Öğle
12:52
İkindi
16:52
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.