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  4. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

10.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

2021-2022 Sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre takımlar, Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto

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