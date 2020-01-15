YURTHABER
  4. Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2 için yola çıktı.Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının tamamını Trabzon’da yapan Salon Hokeyi Milli Takımı, İsviçre’de yapılacak şampiyonada Avrupa’nın en üst klasmanına yükselmek için birbirinden önemli rakiplerle mücadele edecek.

Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin Luzern kentinde yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2 için yola çıktı.
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının tamamını Trabzon’da yapan Salon Hokeyi Milli Takımı, İsviçre’de yapılacak şampiyonada Avrupa’nın en üst klasmanına yükselmek için birbirinden önemli rakiplerle mücadele edecek. İki grupta toplam 8 ülkenin bulunduğu şampiyonada Belarus, Danimarka ve Portekiz ile B grubunda bulunan Ay-yıldızlılar grubunda ilk iki sırayı elde etmesi halinde A grubunda yer alan Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve İsviçre’den biriyle karşılaşacak.
Milliler, şampiyonanın açılış maçında 17 Ocak Cuma günü ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye’yi Avrupa temsil edecek olan Salon Hokeyi Milli Takımı Antrenörlüğünü İranlı Rajab Nourani’nin yaparken yardımcı antrenörlük görevlerinde ise Kazım Koca ve Mehmet Sezer bulunuyor. Milli Takım kadrosunda ise Necip Çilkız, Müslüm Ekinci, Onur Açıkgöz, Ahmet Çeker, Numan Poyraz, Furkan Ataş, Celal Aydın, Müslüm Elagöz, Mahmut Yunus Cengiz, Yaşar Yılmaz, Mert Taşkaya ve Muhammed Kertil yer alıyor.
Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımının Avrupa Şampiyonasındaki maç programı ise 17 Ocak Cuma saat 12:00 Türkiye-İsviçre, 17 Ocak Cuma saat 18.00 Türkiye-Belarus, 18 Ocak Cumartesi saat 12.15 Türkiye-Portekiz şeklinde gerçekleşecek.
Millilerin diğer maçları grup sıralamalarına göre netleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
GTO’dan anlamlı etkinlikGTO’dan anlamlı etkinlik
Yavuzeli’nde miniklerin karne heyecanıYavuzeli’nde miniklerin karne heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Öğrenciler ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’yi ilgiyle izlediler

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:45
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gülcan Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Feyza Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.