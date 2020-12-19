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Erkekler Voleybolda Dünya MVP’si Büyükşehir Belediyespor’da

BURSA HABERLERİ  | 19.12.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya’nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 1991 doğumlu İranlı Milli Sporcu Amir Ghafour ile sözleşme imzaladı.2011’de İran Milli Takımına davet edilen 2.02‘lik Amir Ghafour, İran’ın açılış altın madalyası kazandığı Asya Şampiyonası’na katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya’nın Cucine Lebe Civitanova takımında oynayan 1991 doğumlu İranlı Milli Sporcu Amir Ghafour ile sözleşme imzaladı.
2011’de İran Milli Takımına davet edilen 2.02‘lik Amir Ghafour, İran’ın açılış altın madalyası kazandığı Asya Şampiyonası’na katıldı. İranlı Milli Voleybolcu, Julio Velasco’nun davetiyle 2012 Yaz Olimpiyatları hazırlıklarına katıldı. 2013 yılında İran’ın ikinci altın madalyasını aldığı Asya Şampiyonası’nda yer alan Amir, turnuvanın En İyi Smaçörü seçildi.
Rio 2016 Yaz Olimpiyatlarında mücadele eden Ghafour, İran’ın 2017 FIVB Voleybol Büyük Erkekler Dünya Şampiyonlar Kupası’nda bronz madalya kazanmasına ve 90 puanla İran’ın en skorer ismi olmasına yardım etti. Asya’nın en iyi servis atan ismi unvanını alan Amir Ghafour, 2019 yılında İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile Dünya Şampiyonluğu ve İtalya Şampiyonluğu yaşadı.

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