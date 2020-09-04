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Erken doğan bebekler için ‘ROP’ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 04.09.2020 19:14 | Son Güncelleme

Uzmanlar, erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olarak tanımlanan ‘prematüre retinopatisi’(ROP) rahatsızlığının yaşanmaması için düzenli muayene önerisinde bulundu.Kurulduğu günden bu yana hastalarına en iyi hizmeti vermek için teknolojinin gereklerini yerine getiren Urartu Göz, Van ve bölgeye getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Uzmanlar, erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen en önemli sağlık sorunlarından biri olarak tanımlanan ‘prematüre retinopatisi’(ROP) rahatsızlığının yaşanmaması için düzenli muayene önerisinde bulundu.
Kurulduğu günden bu yana hastalarına en iyi hizmeti vermek için teknolojinin gereklerini yerine getiren Urartu Göz, Van ve bölgeye getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Erken doğan bebekleri yaşatmak için verilen oksijen, gözdeki damarların anormal gelişmesi sonucu damarlanması tamamlanmamış bebeklerin retinalarında ROP hastalığına neden olabiliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Dr. Kemran Gök, erken doğan bebeklerin göz sorunu yaşamaması için 2 yaşına kadar takip edilmesi gerektiğini belirtti. Erken doğan bebeklerin akciğerlerinin tam gelişmediği için solunum sıkıntısı yaşadığını anımsatan Dr. Gök, “Bundan dolayı da çoğunlukla kuvözde kalıp oksijen tedavisi alıyor. Bu durumda normal gelişmesi gereken göz damarları, farklı ve patolojik dediğimiz normalden farklı bir şekilde gelişip ROP denilen duruma yol açabiliyor. ROP gelişme ihtimali bebeğin kuvözde kalma süresiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle kuvözde oksijen tedavisi gören bebeklerin doğum haftası ve doğum kilosuna bakmaksızın ROP açısından muayene olmaları gerekir” dedi.

“Tespit edilmediği zaman körlüğe kadar götürebilir”
Bebeklerde 40’ıncı haftaya kadar göz gelişiminin devam ettiğini dile getiren Gök, “Dolayısıyla erken doğan bebeklerde bu damarlanma gelişmemiş ya da eksik gelişmiş oluyor. Bu bebekler risk altındadır. Bu risk tespit edilmediği zaman körlüğe kadar götürebilir. Biz 32 haftada 2 bin gramın altındaki bebeklere muayeneyi yapıyoruz. Erken müdahalede bebeğin gözünü kurtarabiliyoruz. Damarlanmanın kötü bir şekilde gelişimini durdurmak için göz içine enjeksiyon yapıyoruz. Diğer taraftan lazer tedavisi yapıyoruz ve genellikle de bu yöntemle bu durum ortadan kalkıyor. Göz damarları iyileşerek büyüme normal şekilde seyrediyor” diye konuştu.

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