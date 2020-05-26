YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Erken müdahale faciayı önledi

Erken müdahale faciayı önledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi İkibaşlı köyünde çıkan orman yangını erken müdahale sonucu bir saatte kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi İkibaşlı köyü ördek mevkiinde orman yangını çıktı.

Erken müdahale faciayı önledi

Kütahya’nın Emet ilçesi İkibaşlı köyünde çıkan orman yangını erken müdahale sonucu bir saatte kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi İkibaşlı köyü ördek mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın Köy Muhtarı Mustafa Kaya’nın köy halkı ile birlikte erken müdahale etmesi ve Emet Orman bölge Müdürlüğü Ekipleri’nin erken müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
Köy Muhtarı Mustafa Kaya, yaptığı açıklamada, Emet Orman Yangın Ekipleri gelene kadar köydeki su tankeri ile biz müdahale ettik. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde gelip müdahale ettiler. Bir hektar karaçam ormanımız zarar gördü. Köyümüze ve bölgemize geçmiş olsun’’ dedi.

Erken müdahale faciayı önledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.