Erkenci Kuş bu akşam neden yok? Erkenci Kuş 44. yeni bölüm ne zaman?

Sevilen dizi Erkenci Kuş'un 44. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi. Yaz aylarının gelmesiyle eski günü olan salı akşamlarına alınan dizi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı NTV ve Star TV ortak yayını nedeniyle bu hafta yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta konusu, olayları ve karakterleriyle ilgi ile takip edilen Erkenci Kuş 44. yeni bölümüyle, 18 Haziran Salı akşamı 20.00'de ekranlarda olacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can’ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit’in, sadece Can’ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.

Can’ın da Sanem’in de Yiğit’ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi. Can ise Sanem’in Yiğit’le ne konuştuğuna takmış kafayı.

Emre’nin Leyla’ya bir sürprizi var, ayaklarını yerden kesecek bu teklif Leyla’nın.

Ajans, Sanem’in krem kampanyasına çalışıyor, önce kremleri ve parfümleri tanımak lazım. Ekip yine aşıkları biraraya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can’ın aklını başından alacak. Sanem ise Can’a parfümün sırrını anlatırken, aradığı cevapları bulacak.

