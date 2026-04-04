Galatasaray maçı öncesi şehir karıştı! Köprüye asılan pankart olay oldu: Uğurcan Çakır...

Son dakika haberi: Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesi Trabzon’da tansiyon yükseldi. Uğurcan Çakır’a yönelik protestolar ve sosyal medyada ailesine kadar uzanan tepkiler dikkat çekerken, tribünlerde açılması beklenen pankart da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesinde Trabzon’da tansiyon yükseldi. Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele öncesi yaşanan gelişmeler, maçın atmosferini daha da gerdi.

GALATASARAY TRABZON’A ULAŞTI

Galatasaray kafilesi dün akşam saatlerinde Trabzon’a iniş yaptı. Havalimanından ayrılan sarı-kırmızılı ekip, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği karşılamada, taraftarların yoğun ilgisi de gözlendi.

OTEL ÖNÜNDE PROTESTO

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray’ın kaldığı otelin önünde toplanarak protestoda bulundu. Özellikle eski kalecileri Uğurcan Çakır’a yönelik tepkiler öne çıktı.

Sizce Trabzonspor taraftarı Uğurcan Çakır'a tepkisinde haklı mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Taraftar tepkileri normal, derbi atmosferi böyle olmalı.
16.1% (2736 oy)
Protestoların sınırına dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı.
19.5% (3304 oy)
Sosyal medya tepkisi kabul edilemez, aile hedef olmamalı.
52.1% (8840 oy)
Tüm bu durum, futbolun gerçek yüzünü yansıtıyor.
12.3% (2096 oy)
Bu ankete katılım sonlanmıştır.
Tüm Anketler

PANKARTLAR ASILDI

Galatasaray'a transferiyle büyük tepki çeken Uğurcan Çakır için de bordo-mavili taraftarlar tepki pankartları astı. Açılan pankartlarda, 'Trabzon unutmaz hain olanı' ve 'Hain olanın boynu vurulur' yazılarının yanı sıra Uğurcan Çakır'ın maketi köprüye asıldı.

GERİLİM SOSYAL MEDYAYA TAŞTI

Yaşanan gerginlik sadece stat çevresiyle sınırlı kalmadı. Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, sosyal medyada kendisine gönderilen mesajları ifşa etti. Kübra Çakır, “İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Paylaşılan mesajlarda hakaret içeren ifadelerin yanı sıra aileye yönelik ağır söylemler de yer aldı. Aynı kişinin daha önce de benzer içerikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

DERBİDE AÇILACAK PANKART ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor taraftarlarının derbi için hazırladığı pankart da gün yüzüne çıktı. Eski kalecileri için hazırlanan pankartta “sadakat” ve “maddiyat” vurgusu yapıldı.

İŞTE O PANKART

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır Derbi son dakika Şampiyonluk galatasaray son dakika haberler son dakika haberleri Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Spor Haberleri
Zavallı Trabzonspor bedavami gitti 36 milyon Euro para kazandırdı size
o kadar da belediye başkanınız uğurcan ı rahat bırakalım demişti hiç büyüklerinizi dinlemiyorsunuz
HASAN V3ZIR, SENOL USTAOMER, ABDULLAH ERCAN, OGUN TEMIZKANOGLU, KALECI TOLGA HAMSULER SIZI BUNLARA DA LAF EDIN O ZAMAN
