Galatasaray maçı öncesi şehir karıştı! Köprüye asılan pankart olay oldu: Uğurcan Çakır...

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşma öncesinde Trabzon’da tansiyon yükseldi. Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele öncesi yaşanan gelişmeler, maçın atmosferini daha da gerdi.
Galatasaray kafilesi dün akşam saatlerinde Trabzon’a iniş yaptı. Havalimanından ayrılan sarı-kırmızılı ekip, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği karşılamada, taraftarların yoğun ilgisi de gözlendi.
Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray’ın kaldığı otelin önünde toplanarak protestoda bulundu. Özellikle eski kalecileri Uğurcan Çakır’a yönelik tepkiler öne çıktı.
Galatasaray'a transferiyle büyük tepki çeken Uğurcan Çakır için de bordo-mavili taraftarlar tepki pankartları astı. Açılan pankartlarda, 'Trabzon unutmaz hain olanı' ve 'Hain olanın boynu vurulur' yazılarının yanı sıra Uğurcan Çakır'ın maketi köprüye asıldı.
Yaşanan gerginlik sadece stat çevresiyle sınırlı kalmadı. Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, sosyal medyada kendisine gönderilen mesajları ifşa etti. Kübra Çakır, “İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
Paylaşılan mesajlarda hakaret içeren ifadelerin yanı sıra aileye yönelik ağır söylemler de yer aldı. Aynı kişinin daha önce de benzer içerikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
Trabzonspor taraftarlarının derbi için hazırladığı pankart da gün yüzüne çıktı. Eski kalecileri için hazırlanan pankartta “sadakat” ve “maddiyat” vurgusu yapıldı.
