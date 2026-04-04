İstanbul Hatırası'na yeni bir isim daha! Hare Sürel anlaşmaya vardı

“İstanbul Hatırası” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan’da sete çıkması planlanan dizi Ahmet Ümit’in aynı adlı eserinden Abdullah Oğuz tarafından çekiliyor.

Başrol karakteri Nevzat Başkomiseri Nejat İşler’in canlandıracağı dizinin kadrosuna başarılı bir isim dahil oldu.

Hare Sürel, “İstanbul Hatırası”yla anlaşmaya vardı. Sürel, Güzide rolüne hayat verecek ve Nevzat Başkomiser’in ölen eşine hayat verecek.

Dizide başlıca rolleri Bilal Yiğit Koçak (Ali), Simay Barlas (Zeynep), Özge Borak (Evgenia), Cem Davran (Adem), Tülin Özen (Leyla), Deniz Celiloğlu (Namık)ve Şerif Erol (Tarikat şeyhi) canlandıracak.