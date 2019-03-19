İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Erman Toroğlu futbol gündemini değerlendirdi

Şenol Güneş, milli takıma Arda Turan'ı alırsa ben milli takımı tutmam dedim baştan. Arda hangi şehire gitse ıslıklanıyor. Oynaması önemli değil.

Arda gibi bir adamı milli takımda istemiyorum. Çünkü milli takımda yaptıklarını biliyorum.

Onun benim milli takımım. Üzerinde hakkım var. Ahlak sınırını zorlayan futbolcularla milli takım olmaz.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLSUN"

Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Ankaragücü benim takımım tamam ama bu sene düşmesinler yeter.

Başakşehir'in parası nereden geliyor, diye soranlar emeğe haksızlık yapıyor.

Ben Başakşehir'in maçını seyrederken zevk alıyorum. Bu sezon da Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum.

"EMRE DOĞRU KARAR"

Şenol hoca bana sanki Emre Belözoğlu'nu alacak milli takımda pişirecek yanına çıkaracak gibi geliyor. Bence doğru karar.

"G.SARAY'IN KADROSU İYİ"

Galatasaray'ın bu takımla devre arasında böyle girmemesi gerekiyordu. Başakşehir teknik direktörü takıma ne desin? Sahada her şeyi yapıyor.