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Erman Toroğlu futbol gündemini değerlendirdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da futbol gündemini değerlendirdi. Arda Turan'ın milli takımda forma giymemesi gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir'in de şampiyon olmasını istediğini ifade etti.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Erman Toroğlu futbol gündemini değerlendirdi

Şenol Güneş, milli takıma Arda Turan'ı alırsa ben milli takımı tutmam dedim baştan. Arda hangi şehire gitse ıslıklanıyor. Oynaması önemli değil.

Şenol Güneş, milli takıma Arda Turan'ı alırsa ben milli takımı tutmam dedim baştan. Arda hangi şehire gitse ıslıklanıyor. Oynaması önemli değil.

Arda gibi bir adamı milli takımda istemiyorum. Çünkü milli takımda yaptıklarını biliyorum.

Arda gibi bir adamı milli takımda istemiyorum. Çünkü milli takımda yaptıklarını biliyorum.

Onun benim milli takımım. Üzerinde hakkım var. Ahlak sınırını zorlayan futbolcularla milli takım olmaz.

Onun benim milli takımım. Üzerinde hakkım var. Ahlak sınırını zorlayan futbolcularla milli takım olmaz.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLSUN"

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLSUN"

Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Ankaragücü benim takımım tamam ama bu sene düşmesinler yeter.

Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Ankaragücü benim takımım tamam ama bu sene düşmesinler yeter.

Başakşehir'in parası nereden geliyor, diye soranlar emeğe haksızlık yapıyor.

Başakşehir'in parası nereden geliyor, diye soranlar emeğe haksızlık yapıyor.

Ben Başakşehir'in maçını seyrederken zevk alıyorum. Bu sezon da Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum.

Ben Başakşehir'in maçını seyrederken zevk alıyorum. Bu sezon da Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum.

"EMRE DOĞRU KARAR"

"EMRE DOĞRU KARAR"

Şenol hoca bana sanki Emre Belözoğlu'nu alacak milli takımda pişirecek yanına çıkaracak gibi geliyor. Bence doğru karar.

Şenol hoca bana sanki Emre Belözoğlu'nu alacak milli takımda pişirecek yanına çıkaracak gibi geliyor. Bence doğru karar.

"G.SARAY'IN KADROSU İYİ"

"G.SARAY'IN KADROSU İYİ"

Galatasaray'ın bu takımla devre arasında böyle girmemesi gerekiyordu. Başakşehir teknik direktörü takıma ne desin? Sahada her şeyi yapıyor.

Galatasaray'ın bu takımla devre arasında böyle girmemesi gerekiyordu. Başakşehir teknik direktörü takıma ne desin? Sahada her şeyi yapıyor.

Galatasaray'ın kadrosu da çok iyi. 'Galatasaray yapılacak her şeyi yaptı, galip gelemedi' demek gerekirdi ama diyemiyoruz.

Galatasaray'ın kadrosu da çok iyi. 'Galatasaray yapılacak her şeyi yaptı, galip gelemedi' demek gerekirdi ama diyemiyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu arda turan Medipol Başakşehir

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