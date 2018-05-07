Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler

Erman Toroğlu'ndan olay sözler

1 / 16 "Beşiktaş taraftarı, siz küfre kızıyordunuz. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Aykut'a küfür, federasyona küfür... Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz.

2 / 16 Şenol Güneş, 'transferlerden haberim var' dedi mi, demedi mi? Mitrovic diye 4,5 milyon euroya oyuncu alındı, şimdi nerede bilmiyorum. Para bulacağım diye Cenk'i satıyorsun, şampiyonluğu kaçırıyorsun.

3 / 16 Taraftar 'Şenol Güneş' diye bağırıyor, niye 'Fikret Orman' diye bağırmıyor? Bir fatura var, bu fatura kesilir. Fikret Orman'a kesiyorlar o zaman faturayı.

4 / 16 Şimdi o kadar çok argüman var ki. Beşiktaş yönetimi saatlerce tartışıyor, 'Fenerbahçe stadına gidelim mi?' diye. Şenol Güneş 'ben gitmem' diyor. Bakıyorlar ki, bu kararı alıyorlar. Bu kararı aldıktan sonra neler oluyor?

5 / 16 Şimdi bakın... Fenerbahçe stadında yapılanlar yanlış. Öyle şeyler var ki, Şenol Güneş Trabzonlu, kaleci Trabzonlu. 'Niye bizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getiriyorsunuz' diyenler çok.

6 / 16 Beşiktaş tarafında bunu diyenler var. Taraftarlar olarak söylüyorum. Beşiktaş ligi 4. bitirecek. Seneye para yok. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para yok.

7 / 16 Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çoktan ligi bitirmeliydi. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde. İkisinin kadrosuna baktığınız zaman, oyuna, Aykut Kocaman'a baktığınız zaman...

8 / 16 'Şenol, Beşiktaş muazzam' derken, Aykut Kocaman Beşiktaş'ın önünde. Bir de bu var. Beşiktaş'ın kadrosu ligde ilk 4'te açık ara en iyi değil mi? Nerede Beşiktaş?

9 / 16 Sorumlusu kim? Şenol Güneş mi yoksa yönetim mi? Yoksa anlaşmazlıklar mı var? Seyirci bağırıyor 'Şenol Güneş' diye. Tamam, hepsi tamam. Bir de aynaya bakın.

10 / 16 Beşiktaş'ın aynaya bakıp düşünmesi lazım. Fikret Orman ve Şenol Güneş başta olmak üzere...

11 / 16 Fenerbahçe maçındaki karar yanlıştır, onun kararı yanlıştır, onun yorumu öyledir...

12 / 16 Hepsi tamam. Ama bir bakın. Siz niye bu duruma düştünüz?

13 / 16 Siz kraldınız, sizdeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosunu biz 4 saydık sizi 1 saydık.

14 / 16 Bugün siz 4'sünüz Fenerbahçe 2. Hadi Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tamam. Diğer maçlar nerdesiniz?

15 / 16 Biz sıralama yaptığımızda Beşiktaş 1'di, Başakşehir 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 4'tü. Bugün 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Başakşehir, 4. Beşiktaş.