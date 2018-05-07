SPOR

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Beşiktaş taraftarını eleştirirken, Şenol Güneş ve Fikret Orman'a da yüklendi. İşte Erman Toroğlu'nun çarpıcı açıklamaları...

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler

Erman Toroğlu'ndan olay sözler

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"Beşiktaş taraftarı, siz küfre kızıyordunuz. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Aykut'a küfür, federasyona küfür... Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz.

"Beşiktaş taraftarı, siz küfre kızıyordunuz. Şimdi siz de yapıyorsunuz. Aykut'a küfür, federasyona küfür... Bu federasyonla, aynı MHK'yla siz 2 defa şampiyon oldunuz.
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Şenol Güneş, 'transferlerden haberim var' dedi mi, demedi mi? Mitrovic diye 4,5 milyon euroya oyuncu alındı, şimdi nerede bilmiyorum. Para bulacağım diye Cenk'i satıyorsun, şampiyonluğu kaçırıyorsun.

Şenol Güneş, 'transferlerden haberim var' dedi mi, demedi mi? Mitrovic diye 4,5 milyon euroya oyuncu alındı, şimdi nerede bilmiyorum. Para bulacağım diye Cenk'i satıyorsun, şampiyonluğu kaçırıyorsun.
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Taraftar 'Şenol Güneş' diye bağırıyor, niye 'Fikret Orman' diye bağırmıyor? Bir fatura var, bu fatura kesilir. Fikret Orman'a kesiyorlar o zaman faturayı.

Taraftar 'Şenol Güneş' diye bağırıyor, niye 'Fikret Orman' diye bağırmıyor? Bir fatura var, bu fatura kesilir. Fikret Orman'a kesiyorlar o zaman faturayı.
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Şimdi o kadar çok argüman var ki. Beşiktaş yönetimi saatlerce tartışıyor, 'Fenerbahçe stadına gidelim mi?' diye. Şenol Güneş 'ben gitmem' diyor. Bakıyorlar ki, bu kararı alıyorlar. Bu kararı aldıktan sonra neler oluyor?

Şimdi o kadar çok argüman var ki. Beşiktaş yönetimi saatlerce tartışıyor, 'Fenerbahçe stadına gidelim mi?' diye. Şenol Güneş 'ben gitmem' diyor. Bakıyorlar ki, bu kararı alıyorlar. Bu kararı aldıktan sonra neler oluyor?
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Şimdi bakın... Fenerbahçe stadında yapılanlar yanlış. Öyle şeyler var ki, Şenol Güneş Trabzonlu, kaleci Trabzonlu. 'Niye bizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getiriyorsunuz' diyenler çok.

Şimdi bakın... Fenerbahçe stadında yapılanlar yanlış. Öyle şeyler var ki, Şenol Güneş Trabzonlu, kaleci Trabzonlu. 'Niye bizi Fenerbahçe ile karşı karşıya getiriyorsunuz' diyenler çok.
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Beşiktaş tarafında bunu diyenler var. Taraftarlar olarak söylüyorum. Beşiktaş ligi 4. bitirecek. Seneye para yok. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para yok.

Beşiktaş tarafında bunu diyenler var. Taraftarlar olarak söylüyorum. Beşiktaş ligi 4. bitirecek. Seneye para yok. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para yok.
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Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çoktan ligi bitirmeliydi. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde. İkisinin kadrosuna baktığınız zaman, oyuna, Aykut Kocaman'a baktığınız zaman...

Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çoktan ligi bitirmeliydi. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde. İkisinin kadrosuna baktığınız zaman, oyuna, Aykut Kocaman'a baktığınız zaman...
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'Şenol, Beşiktaş muazzam' derken, Aykut Kocaman Beşiktaş'ın önünde. Bir de bu var. Beşiktaş'ın kadrosu ligde ilk 4'te açık ara en iyi değil mi? Nerede Beşiktaş?

'Şenol, Beşiktaş muazzam' derken, Aykut Kocaman Beşiktaş'ın önünde. Bir de bu var. Beşiktaş'ın kadrosu ligde ilk 4'te açık ara en iyi değil mi? Nerede Beşiktaş?
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Sorumlusu kim? Şenol Güneş mi yoksa yönetim mi? Yoksa anlaşmazlıklar mı var? Seyirci bağırıyor 'Şenol Güneş' diye. Tamam, hepsi tamam. Bir de aynaya bakın.

Sorumlusu kim? Şenol Güneş mi yoksa yönetim mi? Yoksa anlaşmazlıklar mı var? Seyirci bağırıyor 'Şenol Güneş' diye. Tamam, hepsi tamam. Bir de aynaya bakın.
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Beşiktaş'ın aynaya bakıp düşünmesi lazım. Fikret Orman ve Şenol Güneş başta olmak üzere...

Beşiktaş'ın aynaya bakıp düşünmesi lazım. Fikret Orman ve Şenol Güneş başta olmak üzere...
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Fenerbahçe maçındaki karar yanlıştır, onun kararı yanlıştır, onun yorumu öyledir...

Fenerbahçe maçındaki karar yanlıştır, onun kararı yanlıştır, onun yorumu öyledir...
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Hepsi tamam. Ama bir bakın. Siz niye bu duruma düştünüz?

Hepsi tamam. Ama bir bakın. Siz niye bu duruma düştünüz?
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Siz kraldınız, sizdeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosunu biz 4 saydık sizi 1 saydık.

Siz kraldınız, sizdeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosunu biz 4 saydık sizi 1 saydık.
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Bugün siz 4'sünüz Fenerbahçe 2. Hadi Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tamam. Diğer maçlar nerdesiniz?

Bugün siz 4'sünüz Fenerbahçe 2. Hadi Fenerbahçe - Beşiktaş maçı tamam. Diğer maçlar nerdesiniz?
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Biz sıralama yaptığımızda Beşiktaş 1'di, Başakşehir 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 4'tü. Bugün 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Başakşehir, 4. Beşiktaş.

Biz sıralama yaptığımızda Beşiktaş 1'di, Başakşehir 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 4'tü. Bugün 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Başakşehir, 4. Beşiktaş.
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O zaman bakacaksın. Genele bakacaksınız, tek maça değil. 'Ben nerede hata yaptım? diye."

O zaman bakacaksın. Genele bakacaksınız, tek maça değil. 'Ben nerede hata yaptım? diye."
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erman toroğlu Beşiktaş

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