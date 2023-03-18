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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok!"

18.03.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 14 maçlık galibiyet serisi Konya deplasmanında son buldu. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin müsabakada gösterdiği performans sosyal medyada gündem olurken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok!"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle kapattığı karşılaşmadan ikinci devrede yediği gollerle 2-1 mağlup ayrıldı ve 14 maçlık galibiyet serisinin sonuna geldi. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarıda gösterdiği performansı ikinci devreye taşıyamadı ve son dakikalarda gelen golle Konya'dan puansız ayrılmış oldu.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Arjantinli golcünün yakaladığı fırsatları değerlendirememesi sosyal medyanın gündemine otururken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun tepkisini çekti.

Toroğlu, Icardi'nin Galatasaray'ı 10 kişi oynattığını iddia etti. İşte Erman Toroğlu'nun A Spor'daki yorumları...

"O ZAMAN GOMIS'İ OYNAT"

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"Icardi Icardi'dir, bir pozisyon gelir atar ama o görüntüsü yok. 3-4 maç evvelki görüntüsü yok. O zaman Gomis'ioynat."

"KONYASPOR FARKI KAÇIRDI"

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"Galatasaray, özellikle ikinci yarıda maçı hak etmedi. Konyaspor hak etti ve farkı kaçırdı. İnanılmaz pozisyonlar kaçtı. Orta sahadan bir çıkıyorlar, bomboş. Galatasaray takımı çöktü maçta."

"YÜRÜYECEK HALİ YOK"

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"Okan Buruk biraz geç müdahale etti takıma. Icardi'yi falan çıkar, acıma. Icardi bugün takımı 10 kişi oynattı, net. Yürüyecek hali yok."

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