Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takımımızın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları... "Bu Fransızlara hiç güvenmeyeceksin. Bir iş ayarlarlar, bir hakemi maça atarlar, 3-0 yaparlar. Hiç güvenilmez adamlar. Taraftarlarımız çok sakin bir şekilde maç izlediler, Deschamps da söylüyor. Fransız nüfusunda olan Türkler çok. Çok kışkırttılar bizimkileri ama çok sakin kaldılar. Tebrik ederim. Bu işler öyle ufak tefek değil. Bir kıvılcım çıkar, birisi girer. Bundan önce çok oldu. Kimin emeği varsa helal olsun, temizlenerek bu maç oynandı. Deschamps da böyle söylüyor. Bu iş bir yerde patlar ve bize yıkılırdı. Çok doğru bir iş yapıldı. "ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞARISI FALAN DEĞİL"

Allah, EURO 2020'ye gitmemizi istiyor. Son 2 dakikada gol atıyoruz. Allah gitmemizi istiyor. Yoksa Şenol Güneş'in falan başarısı değil. Kimse kusura bakmasın. Burak Yılmaz’a bu kadar nasıl tahammül edildi? Türkiye’de zaten yürüyecek hali yok Burak’ın. Şenol Güneş, Al Burak’ı, git Beşiktaş’ta oynat. İrfan Can’a bakıyorum ve Burak’a bakıyorum. Terbiyesizliktir. Maçın en iyi pozisyonunu yakaladı ancak topa vuracak hali yok. Fransa iyi değil, sen neden beni mahcup ediyorsun?

"BAZI FUTBOLCULAR KANININ SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİ, BURAK GİBİLERİ DE GEZDİ"

Takımın en iyi adamı kalecimiz Mert Günok... O zaman bu neyi gösteriyor? Fransa bizden iyi oynadı. Peki biz pozisyon yakaladık mı, yakaladık. Ama bazı futbolcular can-ı gönülden kanının son damlasına kadar mücadele ettiler, Burak gibileri de sahada gezdiler. Kendini yere atıyor, hakeme dönüp yalvarıyor. Türkiye'de bu işler oluyor ama Avrupa'da hakemler yemiyor. Allah var Alman hakem 80 dakika bizim aleyhimize hiç düdük çalmadı. Ama sonra adamı sinirlendirdik üst üste sarı kartlarla hakemi de aleyhimize çevirdik başarıyla... Hakan Çalhanoğlu'na Türkiye'de maalesef büyük haksızlık yapılıyor. Zaten bu kamuoyu baskısıyla Şenol Güneş de buna uydu ve Hakan Çalhanoğlu'nu gereksiz yere ilk 11'e koymadı. Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu mu bu takımda oynar? Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan mı maça başlar? Bazı şeyleri tenkit ederken dikkat etmek lazım. "TEBRİK EDİYORUM, ŞENOL GÜNEŞ'E RAĞMEN"

Allah'tan yediğimiz gole çabuk karşılık verdik. Bir tarafta Burak Yılmaz, bir tarafta oynatmadığın Cenk. Yahu zaten Burak Türkiye'de sakatlıktan yeni çıkmış, doğru dürüst de oynamıyor. Öteki adam İngiltere'de antrenman yapıyor. Beşiktaş'ta sakat olan oynamayan adam bir tarafta, İngiltere'de antrenmana çıkan adam diğer tarafta. Kesinlikle İngiltere'de antrenmana çıkan adamı tercih ederim. Sahada gezen, mücadele etmeyen, arkadaşlarına omuz vermeyen futbolcuları bir kenara bırakıyorum. Can-ı gönülden mücadele eden bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Şenol Güneş'e rağmen...

"YABANCI OYUNCU ALMAYA MECBUR MUSUN?"

Merih inanılmaz oynadı. Kafaya çıkıyor yükseliyor, bakıyor top aşağıdan gelince eğilerek vuruyor. O kadar yükseğe çıkıyor ki eğilerek vuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Benim anlamadığım bir konu var. Hani ne oldu Lucescu’nun yabancı barajı? Şenol Güneş, ‘Beşiktaş’ta yabancı oyuncu kısıtlansın’ diyordu. Bunu sadece Fatih Terim istedi. Yabancı oyuncu alma mecbur musun almaya? Silah mı dayıyorlar kafana, oynatamayacağın oyuncuyu alma. Yabancı oyuncuya sığınmıyorum alakası yok. Buyrun işte milli takım. "KUMAR OYNAYAN FUTBOLCULAR YOK ARTIK, BU BENİM MİLLİ TAKIMIM"

Sabah 7'lere kadar kumar oynayan, uçakta adam döven oyuncular yok artık. Bu takım, benim milli takımım. O takım benim takımım değildi. Sabah saat 10'da antrenman varken, kimse çıkmıyordu sahaya. Neden? Sabah saat 6 buçukta uyumuşlar, idmana gelmiyorlar! O adamların hiçbirini istemem bu milli takıma. Bu çocukların hepsini bozarlar, hepsini. Merih'in forması yere düşüyor, kaldırıyor öpüyor. Bana böyle adam lazım. Gol atmış, asist yapmış benim için önemsiz. Ben bu hareketleri çok seviyorum. Benim milli takımım bu! "Bana jeep alın, para verin, kumar oynuyorum" diyen adamların takımı değildi benim takımım. Bazı oyuncular, bu hareketleri göstermelik yaparlar yalandan. Ancak Merih bunu içinden, can-ı gönülden yapıyor.

"FRANSA'YI ORADA YENEBİLİRDİK"

Şenol Güneş'in hakkını da vereceğiz, tebrik de edeceğiz ancak eleştireceğiz de. Çünkü bu milli takım, bizim takımımız. Hangimiz Şenol Güneş'e 'hayır' dedik. Lucescu'yla olacak gibi değildi ya. Yakalamışken adamı öpeceksin. Basket Milli Takımı, ABD'yi az daha yeniyordu, yenemeyince 'yıkıldık' dediler. Yani demek istediğim, fırsat ayağına gelmişken bayıltacaksın. Bugün fırsatımız da vardı. Fransa'yı orada yenebilirdik. Fransızlar'ın aklı hep bizde ya. Neden biliyor musunuz? Hatay yüzünden. Atatürk, hastayken, Hatay'a gitti, Fransızlar'a "Hadi gelin alın kolaysa" dedi. Atatürk oraya gitmeseydi belki daha çok yaşayacaktı ama "hadi kolaysa gelin alın" dedi ve vermedi orayı."

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